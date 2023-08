Offida, vespista finisce a terra dopo il raduno

Tanta paura lungo la strada provinciale 43, Mezzina, nel territorio di Castel di Lama, poco dopo le 16.20: un uomo di 54 anni, residente nel vicino Abruzzo, ha perso il controllo della sua vespa ed è finito a terra. L’uomo, che proseguiva insieme ad altri vespisti che avevano partecipato al raduno di Offida, stava guidando lungo la Mezzina, in direzione Castel di Lama, per far ritorno a casa, quando ha perso il controllo del mezzo all’altezza del bivio di Cabbiano nel territorio di Castel di Lama. Non si esclude che sia scivolato sul brecciolino, a quel punto non è riuscito a mantenere l’equilibrio ed è caduto sull’asfalto. Immediato l’allarme e sul posto si sono portati i soccorsi, la Potes di Offida con i sanitari a bordo, che ha preso in cura il ferito. Sul posto anche i carabinieri del Radiomobile di Ascoli per effettuare i rilievi. Il motociclista è stato stabilizzato e quindi trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Ascoli per accertamenti e approfondimenti.

m.g.l.