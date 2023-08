Oggi l’ultimo addio alla 17enne, Fioravanti: "Notizia terribile"

Ha suscitato un’onda infinita di emozione e dolore la notizia della ragazza ascolana che si è tolta la vita mercoledì mattina a soli 17 anni. Tanti i messaggi sui social per salutare lei e stringersi intorno ad una famiglia, segnata in questo momento da un dolore indicibile e che mai potrà ricucire una ferita così grave. Ma tutta la comunità ascolana si stringe intorno a loro e non a caso questa mattina sarà il vescovo Palmieri a officiare le cerimonia funebre, manifestando un sostegno tangibile che la Diocesi e la città di Ascoli non dovranno mai far mancare.

"Una notizia terribile, un dolore incommensurabile per i genitori, gli amici, i compagni di classe e tutta la comunità ascolana. Rispettiamo in silenzio questo lutto" il messaggio del sindaco Fioravanti a nome di tutti gli ascolani. L’istituto scolastico che la ragazza, anche allieva di pianoforte, frequentava ha voluto esprimere "profondo dolore per la prematura scomparsa della sua studentessa. Ai familiari tutti le più sentite condoglianze della dirigente, del personale docente e del personale Ata". "E’ un giorno triste per la comunità ascolana, una perdita incommensurabile per i genitori e per quanti l’hanno amata. Una sconfitta per tutti" il pensiero dell’assessore Donatella Ferretti.