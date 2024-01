Oltre 200mila euro per sistemare le strade

Come accade in tanti comuni dell’entroterra e non solo, anche l’amministrazione di Montalto Marche deve risolvere parecchi problemi legati alla sistemazione delle strade extraurbane. Per questo tipo di intervento il comune ha messo a disposizione 205.572 euro più iva, di cui 161.678 per lavori a base d’asta, 38.682 mano d’opera non soggetto a ribasso e 5mila euro per oneri di sicurezza. Ora l’amministrazione ha disposto un avviso di indagine di mercato finalizzata all’individuazione di aziende interessate ad eseguire i lavori, che saranno poi invitate ad una successiva procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, con il criterio del prezzo più basso. Le candidature dovranno arrivare in comune entro le ore 12 del primo febbraio prossimo. La durata dei lavori è di 120 giorni consecutivi a decorrere dal giorno del verbale di consegna.

L’intento degli amministratori è il ripristino della viabilità nel territorio comunale di Montalto lungo le strade comunali: Ascoli, Lugugnano, Cimirano, Fonte vecchia, ex consortile Maliscia, Sant’Antonio, Fonte d’Ercole, delle Mura.