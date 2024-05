Omaggio a Della Valle: cittadinanza ad Arquata

Arriva la cittadinanza onoraria per Diego Della Valle. Venerdì 31 maggio, con una cerimonia organizzata alle 11.30, il comune di Arquata consegnerà il riconoscimento all’imprenditore marchigiano dopo quanto fatto a favore della comunità colpita dal terribile sisma del 2016 che mise in ginocchio il territorio ascolano, soprattutto le sue aree interne. Nell’anno successivo alla terribile scaagura proprio Della Valle decise di operare un importante investimento volto ad aprire un nuovo stabilimento Tod’s poi inaugurato nel dicembre 2017 alla presenza dell’allora presidente regionale Ceriscioli. Al taglio del nastro presero parte anche il presidente del consiglio Gentiloni, il commissario per la ricostruzione De Micheli. Entrambi in carica in quel momento. Immancabile per l’occasione il supporto profuso dalla regione Marche intervenuta per la mitigazione idraulica del fiume Tronto che scorre in prossimità del nuovo stabilimento e stanziando 396mila euro. Il sito di 2mila metri quadrati per la produzione di scarpe così fu il risultato di un investimento di circa 10 milioni di euro e di quasi un anno di lavoro. L’idea di insignire Della Valle con tale riconoscimento era stata lanciata dal compianto sindaco Aleandro Petrucci che commentò: "Ho deciso di concedere la cittadinanza onoraria ai Della Valle perché hanno prima formato, e poi assunto, cinquanta persone. La sua famiglia è stata l’unica a fare qualcosa di così grande e concreto".

Oggi l’idea lanciata dal suo predecessore è stata raccolta dall’attuale primo cittadino Michele Franchi. Sarà a lui consegnare all’imprenditore l’attesa cittadinanza onoraria.

mas.mar.