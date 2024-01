On the road, trent’anni dalla parte degli ultimi

La cooperativa On the Road festeggia 30 anni di attività dedicate alla tutela e alla promozione dei diritti umani, sociali e civili di donne, uomini, bambini e bambine. La storia di On the Road ha radici che affondano nella strada da cui ha preso il nome. Nel 1994, nel territorio al confine tra Marche e Abruzzo, sulla strada della Bonifica del Tronto, che diventò tristemente nota come la "strada della prostituzione", un gruppo di volontari, affiancato da alcune religiose della parrocchia di San Giovanni a Colonnella, decise di indagare sulla difficile realtà in cui donne e minori, provenienti da paesi come l’Albania e la Nigeria, venivano costrette a prostituirsi, vittime sempre più numerose della tratta di esseri umani ad opera di organizzazioni criminali. Da quel momento, On the Road ha mantenuto un impegno costante nella tutela e promozione dei diritti umani, sociali e civili di persone in situazioni di marginalità e vulnerabilità. On the Road, fi da ora, invita la cittadinanza a partecipare agli eventi, il calendario sarà reso noto a breve. Per scoprire di più sulla storia di On the Road, visitare www.ontheroad.coop