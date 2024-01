Open day: la guida. Gli isituti aprono le porte

Tempo di open day nelle scuole cittadine. Dal 18 gennaio, fino al 10 febbraio, saranno infatti aperte le iscrizioni, all’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado, per l’anno scolastico 2024/2025. Le iscrizioni si effettuano online per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statale. Sono escluse dalla modalità telematica quelle alle sezioni della scuola dell’infanzia. Le domande devono essere presentate dalle 8 del 18 gennaio alle 20 del 10 febbraio. Per permettere alle famiglie e agli studenti una scelta consapevole del proprio percorso di studi, gli istituti superiori hanno organizzato delle giornate in cui rimangono aperti per permettere la conoscenza dei plessi e dell’offerta didattica.

L’istituto d’istruzione superiore ‘Orsini-Licini’ (liceo scientifico e artistico) organizza due giornate di scuola aperta il 17 e 21 gennaio, dalle 9 alle 13, oltre all’iniziativa ‘Liceali per un giorno’ nella sede del liceo scientifico ‘Orsini’, il 15, 16 e 17 gennaio per lo scientifico ordinario, il 18 e 19 gennaio per l’opzione scienze applicate e il 20 gennaio per l’indirizzo sportivo, mentre al liceo artistico ‘Licini’ l’accoglienza è su prenotazione al numero 0736/43902.

Gli alunni di terza media e le loro famiglie potranno conoscere l’offerta formativa, gli spazi, le strutture, i docenti e gli studenti del liceo ‘Stabili-Trebbiani’ (liceo classico, linguistico, economico-sociale e delle scienze umane), sabato 13 gennaio, dalle 15.30 alle 18.30, e sabato 20 gennaio, dalle 15.30 alle 18.30. E ancora, open day anche all’istituto d’istruzione superiore ‘Fermi-Sacconi-Ceci’: al ‘Fermi’ in viale della Repubblica, domenica 14 gennaio dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, sabato 20 gennaio dalle 15 alle 19, e sabato 27 gennaio dalle 15 alle 19. All’Ipsia ‘Sacconi’ (sede via Angelini e sede via Cagliari), sabato 13 gennaio dalle 15 alle 19 e domenica 21 gennaio dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Due giornate di scuola aperta in questo mese di gennaio anche all’istituto d’istruzione superiore ‘Celso Ulpiani’: domenica 14 gennaio dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 e domenica 21 gennaio dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Infine, sabato 13 gennaio open day nei plessi degli istituti superiori ‘Mazzocchi’ e ‘Umberto I’, dalle 15.30 alle 18.30, sabato 20 gennaio al ‘Mazzocchi’ dalle 15.30 alle 18.30 e domenica 21 gennaio all’ ‘Umberto I’ dalle 10 alle 12.30.

l. c.