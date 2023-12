Orchestra al Villa Pigna per Folignano Futura

‘Folignano Futura’ ha organizzato per il 30 novembre all’Hotel Villa Pigna un concerto di beneficenza a sostegno dell’Aido di Ascoli. A salire sul palco, l’Orchestra di fiati ‘Insieme per gli altri’, diretta dal Maestro Gianpiero Ruggeri. Composta da circa 40 talentuosi musicisti, l’orchestra ha offerto un repertorio coinvolgente. Peppe Paci commenta: "la solidarietà e l’aiuto costante ai più deboli sono le fondamenta per la nascita di un territorio più inclusivo e la visione di un percorso finalizzato a migliorare la qualità della vita delle persone. Ci sembrava giusto pensare ad un evento per coniugare solidarietà e musica, sensibilizziamo sul tema donazione degli organi".