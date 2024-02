Ordine di carcerazione: arrestata

Una donna di 41 anni, originaria del Brasile ma residente nell’ascolano, è stata arrestata dai carabinieri di Monsampolo del Tronto perché colpita da un ordine di carcerazione emesso dalla procura della Repubblica di Macerata. L’operazione si è concretata nella mattina di ieri in comune di Monsampolo, dove i militari dell’arma, impegnati in attività di controllo del territorio, hanno intercettato la donna che deve espiare una pena residua di circa un anno in stato di detenzione domiciliare, perché riconosciuta colpevole di aver commesso dei furti in provincia di Macerata.

I militari della locale stazione hanno condotto la donna in caserma e dopo averle notificato il mandato d’arresto è stata messa disposizione dell’autorità giudiziaria inquirente. Ora la quarantunenne dovrà trascorre un anno nella sua abitazione, senza commettere eventuali leggerezze, se vorrà evitare una cella del carcere.