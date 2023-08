Ossini ancora testimonial della città

Massimiliano Ossini continuerà a essere il testimonial della città di Ascoli. "Attraverso i fondi del programma Iti ’From Past to Smart’ – si legge in una nota dell’Arengo –, Ossini svolgerà attività di promozione integrata del patrimonio e dell’attrattività del territorio, sotto il profilo turistico e culturale. Il testimonial realizzerà una serie di attività di comunicazione e promozione volte al rafforzamento e al riposizionamento dell’immagine di Ascoli: tra queste figurano video promozionali, contenuti destinati a essere veicolati sui social network, promozione di eventi, come ad esempio quello della Quintana, partecipazione a mostre e iniziative organizzate dal Comune di Ascoli. Previsti anche spot televisivi, pubblicizzazione della città attraverso i profili social del testimonial e citazioni di Ascoli in occasioni pubbliche quali interviste, eventi e programmi televisivi. Una promozione e valorizzazione della città a 360° che rinsalda il rapporto tra Ascoli e Massimiliano Ossini. Nelle prossime ore, inoltre, il testimonial della città salirà sulla catena montuosa dell’Himalaya con il nuovo foulard della Quintana di Ascoli: il ’fazzoletto’ raffigura i sei sestieri cittadini, con i loro stemmi, e il cavaliere, iconico logo della rievocazione storica cittadina, con i colori del Comune di Ascoli Piceno".