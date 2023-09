Palazzina Azzurra tra cultura e ballo

Domani con inizio alle ore 21, alla Palazzina Azzurrasi terrà la seconda serata all’insegna della Cultura e del Divertimento organizzata dall’Associazione A.Pro.S.I.R. (presidente Adamo De Amicis) con il Patrocinio del Comune di San Benedetto. Nella prima parte si terrà la conferenza ’La violenza non ha genere: la Anticostituzionalità della Tutela Italiana’ e a seguire tutti in pista a ballare musica anni ‘80 e ‘90 con il Servizio Audio e DJ di Aldo D’Aponte. Relatore sarà anche questa volta la psicoterapeuta Antonella Baiocchi, la quale affronterà scottanti argomenti che nella passata amministrazione, nel suo ruolo di Assessore alle Pari Opportunità, la portarono alla ribalta Nazionale per essere stata l’unico amministratore pubblico ad averli coraggiosamente denunciati.