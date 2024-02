’Palazzo di vetro’, stesso destino

La decisione di restituire entro il 2026 alla società di gestione di fondi immobiliari InvestiRE sgr palazzo di giustizia al legittimo proprietario non è stata l’unica presa dal giudice Paola Mariani. Stessa decisione il giudice l’ha presa riguardo l’immobile in via Marini 15, conosciuto dagli ascolani come il ’Palazzo di vetro’. Anche in questo caso il termine ultima per la restituzione è stato fissato al 29 dicembre 2026. InvestiRE avrebbe voluto riavere i due immobili nell’immediato, ma il giudice ha disposto diversamente tenendo conto dell’interesse pubblico degli uffici che entrambi ospitano e, nel caso del tribunale, anche del fatto che la donazione dell’area fatta all’epoca era vincolata alla realizzazione di un edificio a destinazione pubblica, nel caso specifico uffici giudiziari. Nel motivare la decisione, il giudice ha spiegato che "è notorio il vincolo di destinazione che non consente un utilizzo diverso rispetto a sede del palazzo di giustizia".