"Palazzo Santini due volte all’asta. Il Comune pensi a recuperarlo"

Lo storico palazzo Santini, costruito nel 1700, che fu residenza nobiliare, caserma dei carabinieri e divenuto proprietà del Comune di Massignano, di nuovo al centro dell’attenzione in questo periodo pre elettorale. L’amministrazione comunale l’ha messo all’asta per ben due volte, andata sempre deserta, ma dopo le opposizioni ora scende in campo anche il comitato cittadino ’PartecipAzione’ a difesa del vecchio palazzo per il quale vi è da anni un progetto di ristrutturazione per realizzare una sede per le associazioni culturali, servizi e abitazioni. Il sindaco Massimo Romani ha sempre affermato che non sarebbe stato difficile trovare i fondi, ma il problema risiederebbe nel suo mantenimento. Un comune piccolo come Massignano, secondo Romani, non troverebbe le risorse per poterlo gestire a livello di energia elettrica, riscaldamento, manutenzione e quant’altro necessario. Ora, però, ’PartecipAzione’ scende in campo denunciando l’abbandono del centro storico di Massignano, il degrado di palazzi pubblici e nobiliari, la decadenza delle abitazioni private disabitate. "Mentre molti comuni sono a caccia di fondi per ristrutturare edifici storici per avviare il risanamento dei borghi, l’amministrazione comunale di Massignano si è distinta per aver messo all’asta per due volte Palazzo Santini – scrivono i vertici di PartecipAzione – Vi sono enormi risorse finanziarie a fondo perduto per il terremoto che non riescono ad essere spese. Il commissario per la ricostruzione del sisma delle Marche considera prioritari i progetti esecutivi di enti pubblici che potrebbero funzionare da volano per ripopolare e rilanciare i centri storici. Perché gli amministratori non hanno presentato il progetto al commissario per il sisma delle Marche?". Dell’argomento si parlerà sabato alle ore 17 nella sala dell’hotel Villa Aniana durante l’assemblea pubblica.

Marcello Iezzi