Palermo in semifinale: "Crediamo nella A"

I playoff di B per assegnare l’ultimo pass disponibile per la massima serie sono entrati nel vivo con il match Palermo-Sampdoria che ha visto i rosanero battere i blucerchiati 2-0 (doppietta di Diakité). I siciliani ora, nella prima di due semifinali previste affronteranno il Venezia. "Ho voluto fortemente il Palermo per vivere momenti come questi – ha commentato il match winner –. Sono stati tre anni e mezzo bellissimi quelli di Terni, ma volevo di più. Davanti a 32mila spettatori non si poteva pensare di scendere in campo per disputare una gara playoff dove accontentarci del pari. Crediamo nella serie A, ma sappiamo come va il calcio. Testa bassa, ora pensiamo al Venezia". Soddisfatto anche il tecnico Mignani che ha aggiunto: "In queste partite non si può speculare sul risultato. I ragazzi hanno avuto l’atteggiamento giusto".