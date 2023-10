Palma prede fuoco. Arrivano i pompieri

Nel pomeriggio di ieri i vigili del fuoco di San Benedetto sono dovuti intervenire in piazza Sciocchetti per spegnere l’incendio di una palma alta una decina di metri. Poiché le fiamme erano divampate proprio sulla sommità della pianta, i pompieri hanno dovuto impiegare una piattaforma in elevazione. L’intervento è servito non solo a limitare i danni al bell’esemplare di Phoenix Cananriensis, tra le più antiche della città facente parte del patrimonio vegetale della Riviera delle Palme, ma anche per evitare che le fiamme potessero interessare l’attiguo edificio dell’istituto Alberghiero "Filippo Buscemi", che in quella zona presenta una parete composta di listelli di legno. Le palme attorno all’edificio scolastico erano state al centro dell’attenzione proprio alcuni giorni fa, poiché i ragazzi ed i genitori degli stessi hanno segnalato la presenza di grandi topi che si aggirano lungo le foglie col rischio che potessero addentrarsi perfino nei laboratori e nelle aule della scuola e per questo avevano richiamato l’attenzione del Comune.