Papà Claudio emozionato: "Un grande campione e un grande uomo"

Ha seguito la finalissima del ‘Team Sprint’ direttamente dalla televisione,

realizzando anche la diretta social per un momento che, visti i risultati,

porterà sempre nel cuore. Il papà di Francesco, Claudio Ceci, non è riuscito a trattenere l’emozione quando il figlio

ha tagliato il traguardo aggiudicandosi l’oro mondiale. "Sono orgoglioso come padre di un grande campione ma soprattutto di un grande uomo – commenta Claudio Ceci,

ex olimpionico, che partecipò ai Giochi di Los Angeles nel 1984 proprio nelle specialità del ciclismo su pista -. Un ‘grazie’, però, anche all’altro mio figlio Davide, tecnico di Francesco e uomo di altissimo livello".

A celebrare il trionfo di Ceci, poi, anche l’assessore comunale allo sport Nico Stallone. "Francesco è il primo ascolano a diventare campione del mondo – spiega Stallone -. Ha scritto la pagina più bella nella storia dello sport ascolano. Siamo davvero orgogliosi di lui. Caro Francesco, sei il più forte. Più forte di tutto e di tutti. Ascoli ti aspetta per renderti onore: vogliamo onorare un grande campione, ma anche il grande uomo che sei. Grazie Francesco, orgoglio ascolano".

Il velocista ascolano, tra l’altro, nel dicembre scorso aveva ottenuto l’ennesimo riconoscimento da parte dell’amministrazione comunale in occasione del ‘Galà dello Sport’, andato in scena al teatro Ventidio Basso. Ceci, insieme a tutta la nazionale azzurra,

ha ottenuto la prima storica maglia iridata per l’Italia a livello mondiale nelle specialità su pista paralimpiche. Per l’atleta, guida del non vedente Stefano Meroni, è il sogno a lungo inseguito nel corso di una carriera ricca di successi in tutti i velodromi del mondo. Una carriera arricchita da ben 36 titoli italiani nelle varie specialità veloci della pista.

Matteo Porfiri