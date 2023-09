Parco fluviale sul Tronto. Altri passi in avanti

L’amministrazione comunale tenta la stretta finale per il primo parco fluviale sul fiume Tronto. Nelle prossime settimane l’Arengo proverà a stringere il cerchio per portare a termine i lavori relativi allo sviluppo di uno spazio attrezzato da mettere a disposizione di turisti e cittadini, e in grado di costeggiare le sponde del principale corso delle cento torri. L’obiettivo è quello di riuscire a completare il tutto entro dicembre 2023. Il parco fluviale rientra nell’intervento da 1,8 milioni di euro finanziato grazie ai fondi del bando Iti 1. Nel progetto sviluppato è previsto un percorso vita appositamente illuminato per la completa estensione dello stesso che abbraccerà amanti di passeggiate e jogging. All’interno dell’itinerario sono previste anche aree di sosta con giochi per bambini e zone relax con panchine. Inoltre il comune, dopo aver effettuato delle indagini geognostiche, procederà alla riqualificazione del teatro romano per gli spettacoli all’aperto grazie ai fondi rientranti nel finanziamento Pinqua da 15 milioni. Grazie a ciò uno dei monumenti più storici e caratteristici della città, situato nel quartiere di Porta Romana, potrà tornare a splendere.

Nei giorni scorsi è stato effettuato uno studio idrogeologico, idraulico con annessa compatibilità idraulica sul fiume Tronto per la realizzazione del famoso ponte e della seguente viabilità di raccordo. Attraverso la determinazione numero 3243 l’Arengo ha reso noto di aver commissionato la redazione di uno studio preliminare per la realizzazione dell’opera rientrante nel ‘programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia’. Il costo complessivo dei lavori previsti per la realizzazione del ponte si attestano sui 9.7 milioni di euro.

mas.mar.