Parititi i lavori di demolizione della scuola

A Carassai sono iniziati i lavori di demolizione del plesso scolastico. L’impresa incaricata di condurre l’intervento è la Valleriani Enrico Srl, che gestirà l’intero processo di ricostruzione per una durata prevista di 18 mesi. Il costo dell’opera è di oltre 2 milioni e mezzo ed è stato interamente garantito dal Pnrr. Il nuovo edificio, che sorgerà nella stessa area del vecchio, sarà caratterizzato da un’elevata efficienza energetica e sostenibilità ambientale, progettato per essere autosufficiente dal punto di vista energetico, utilizzando fonti rinnovabili e tecnologie innovative, come l’isolamento termico e l’impiego di materiali eco-friendly. Il sindaco Gianfilippo Michetti ha evidenziato che l’intervento non riguarderà solo la ricostruzione di un edificio, ma avrà un impatto significativo sull’intera comunità di Carassai. Il complesso, oltre a fornire un ambiente scolastico moderno e funzionale per gli studenti, diventerà anche la sede della Protezione civile comunale. "Il progetto rappresenta il primo importante intervento del mandato dell’attuale Amministrazione comunale e segna l’inizio di una serie di trasformazioni che cambieranno il volto del paese" ha affermato Michetti.