Parte del premio donato all’Aido

Hanno donato una parte del premio in denaro vinto in occasione del Carnevale alla sezione ascolana dell’Aido. Protagonisti del gesto di solidarietà i componenti del gruppo ‘Lu Vivaie de Peppe di joma de jo La Lama’, che nel febbraio scorso ha trionfato per la categoria ‘A’ nel concorso promosso dall’associazione ‘Il Carnevale di Ascoli’. "La maggior parte dei componenti del gruppo – spiega il presidente dell’Aido Paolo Cappelli – sono amici con cui mi sono divertito nei vari campionati calcistici e molti di questi si sono iscritti all’Aido per essere donatori. Per l’ennesima volta hanno dimostrato sensibilità verso un tema delicato e importante come la donazione degli organi. Lo avevano già fatto nell’ultimo carnevale 2020". Questi i componenti del gruppo: Daniele Peroni, Alfonso Paoletti, Antonio Aloisi, Andrea Cavucci, Bernardo Filiaggi, Andrea Bruni, Gabriele Cinelli, Dario Giganti, Guido Giordani, Giuseppe Aloisi, Angelo Grando, Alfredo Mancini, Claudio Mancini, Giuseppe Nardi, Rossano Tarli, Domenico Gentili, Roberto Cappelli, Giovanni del Moro e Ibrahima Seye.

Matteo Porfiri