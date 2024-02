Partita la vendita dei tagliandi per la trasferta

Nella giornata di ieri la Feralpisalò ha ufficializzato l’apertura dei termini per la vendita dei biglietti che consentiranno di assistere al delicatissimo scontro salvezza contro l’Ascoli, in programma allo stadio Garilli sabato prossimo con avvio previsto alle ore 14. Il circuito di riferimento è quello della piattaforma Vivaticket e il prezzo intero dei tagliandi sarà di 15 euro, più diritti di prevendita. La tariffa ridotto, riservata ad over 65 e donne, sarà di 10 euro, mentre il ridotto under 16 sarà di 5 euro. In entrambi i casi al prezzo stabilito andranno ad aggiungersi i diritti di prevendita. L’acquisto per il settore ospiti che prevede una capienza di 1.454 persone si chiuderà alle 19 di venerdì sera. Anche stavolta il popolo bianconero si sta già organizzando per essere presente al fianco del Picchio in quell’incontro che potrebbe contribuire a delineare il futuro dell’Ascoli. Di certo saranno in molti a non perdersi un appuntamento così decisivo per la lotta salvezza.