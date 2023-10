Passeggiata ambientale fino al santuario Madonna dell’Ambro

Una passeggiata ambientale di 60 chilometri da Francavilla d’Ete fino al santuario della Madonna dell’Ambro di Montefortino, alla scoperta delle bellezze del territorio e dei luoghi storici. Si è svolta nello scorso fine settimana la 2° edizione della passeggiata escursionista ideata da Fausto Splendiani e Fausto Ilari, che sta catturando sempre più attenzione fra i camminatori e appassionati delle escursioni del territorio. Partiti in poche unità da Francavilla d’Ete, dopo una sosta con cena e pernotto a Monte San Martino, per arrivare poi nella mattinata successiva al santuario della Madonna dell’Ambro, durante il percorso si sono uniti altri camminatori, arrivando in più di venti a destinazione.