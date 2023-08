Passione per le moto e non solo ’The barn day’ tra musica e foto

Dopo sette anni di The Barn Day, i bikers di tutta Italia sanno bene che questa manifestazione è un paradiso per gli appassionati di moto da garage, realizzate o modificate in modo da creare mezzi su due ruote originali, pezzi unici da sfoggiare in questa imperdibile occasione. Da oggi fino a domenica, l’associazione di ragazzi di Casette d’Ete a Sant’Elpidio a Mare, che hanno ideato l’evento del The Barn, ha messo a punto un programma ricchissimo in cui le moto ‘fai da te’ sono assolute protagoniste "ma, ci teniamo sempre a ribadire che non si tratta di un motoraduno nel senso più tradizionale del termine" spiega uno dei promotori, Andrea Rossi. Quest’anno, la novità principale è la location, ovvero l’ampio terreno di fronte allo stabilimento Cappelletti (che ha messo l’intera area), nella zona industriale Brancadoro, a ridosso della rotatoria del ponte dell’Annunziata, con un’area sosta estremamente funzionale grazie alla possibilità di utilizzare l’ampio parcheggio dello stabilimento Tod’s (gentilmente concesso). Altra novità è la nuova birra Revolution, anche quest’anno creata appositamente per l’evento da Mukkeller, ma sarà disponibile anche una selezione di birre artigianali insieme allo street food. Sono previste esposizioni di moto da garage, per la prima volta chi vorrà pernottare avrà a disposizione un’area camp gratuita. Le esibizioni in moto, i rodeo ride, l’esibizione con tanto di gara aperta a tutti con i cinquantini customizzati, e i fiumi di birra artigianale saranno conditi dalla musica: stasera con la Cheap Tequila band; domani sera con il gruppo Bambole di Pezza; sabato con The Sunny Boys, mentre domenica, dalle 17, il dj set con Giulio Zega, Nicola Torresi e Jacopo Galletta. Novità è anche il contest fotografico con scatti da rappresentino il The Barn Day: la migliore foto sarà utilizzata per la locandina dell’edizione 2024. E ancora, gonfiabili gratuiti per tutti i piccoli bikers e contest con il toro meccanico.

Marisa Colibazzi