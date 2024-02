Passione vivente, si cercano figuranti per Pasqua

C’è una grande novità a Grottammare nel giorno del Venerdì Santo, 29 marzo, e non solo per il mondo cattolico. L’iniziativa si chiama Passione vivente durante la quale saranno ripercorse le tappe della passione e della crocefissione di Gesù Cristo. Nei giorni scorsi vi è stato il secondo incontro per organizzare l’evento ed ha visto la partecipazione di molti cittadini. A coordinare la riunione è stato il parroco Federico Pompi e don Claudio Capecci che hanno presentato lo svolgimento della rappresentazione. Vi saranno sette scene: la prima si svolgerà all’interno della monumentale chiesa di San Pio V con l’ultima cena; la seconda sarà il Getsemani e si svolgerà sul sagrato della chiesa; seguirà il processo di Gesù davanti a Caifa, il sinedrio; poi il processo politico, ossia il pretorio, che si terrà in piazza Fazzini; la quinta scena sarà la via del Calvario" e si terrà sulla strada di Sant’Agostino con le pie donne, quindi la scena della crocifissione presso il secolare uliveto della Madonnina e la settima ed ultima, sempre nello stesso sito, quella del sepolcro. Gli organizzatori cercano figuranti, in particolare nel ruolo dei soldati romani. Per info: parrocchia di San Pio V, 0735 631121 oppure per info generali: 3472429044