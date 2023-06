Patrimonio rurale, il Gal Piceno pubblica il bando

Il cda del Gal Piceno ha pubblicato il bando riguardo gli investimenti relativi al patrimonio culturale e naturale delle aree rurali – 2023. L’obiettivo della misura è finalizzato a favorire il rilancio socio economico del territorio, sostenendo e incrementando l’attrattività del territorio, sia a fini insediativi, sia a fini turistici, grazie alla attivazione di azioni di sistema in chiave innovativa, per la valorizzazione delle risorse locali, per l’organizzazione dell’offerta turistica e culturale e per la qualificazione dei servizi ai cittadini, alle imprese, e ai turisti. La dotazione finanziaria è di 370.000 euro. La presentazione della domanda dovrà avvenire mediante caricamento della stessa sul Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) a partire dall’8 giugno fino alle 13 del 20 luglio. Il bando è disponibile nella sede di Montalto o su www.galpiceno.it