Patto tra arte e commercio. Full immersion di spettacoli e sconti speciali nei locali

Un fine settimana all’insegna delle arti sceniche contemporanee e un’occasione per vivere e conoscere una città meravigliosa come Ascoli e i suoi straordinari spazi. Questo l’invito che l’Amat rivolge in occasione di ‘App – Ascoli Piceno Present’, il festival che torna nel capoluogo Piceno con una bellissima ottava edizione, venerdì e sabato. Una full immersion nel teatro, nella musica e nella danza dell’oggi, un’occasione privilegiata per quanti amano confrontarsi con le espressioni più significative del presente che, dal pomeriggio a notte fonda, andranno ad abitare con 11 spettacoli per 19 repliche alcuni tra i meravigliosi luoghi della città. E per chi deciderà di assistere ai momenti del festival, l’Amat ha stretto una convenzione con alcune attività commerciali e strutture ricettive del posto, grazie alla quale pubblico e artisti potranno usufruire di sconti durante la rassegna, presentando pass o biglietti.

Gli esercizi pubblici e le strutture che hanno aderito sono 18: CiBo, La birretta, Lorenz Cafè, Siamo fritti, Caffè Bistrò, Maxelà, palazzo dei Mercanti, latteria Marini, Agorà Bistrot, Birroteca 57 smach burger, Osterie e Botteghe Francescane, pub Zio Kinto, Beer Coyote, osteria Anno Mille, Tetsu Oriental Pleasure, trattoria Antico Bonelli, Casa Frida e Cucineria 54.

Per quanto riguarda invece il programma del festival, venerdì l’apertura sarà con ‘Officina oceanografica sentimentale’ di Samovar, spettacolo di spatole, rotelle e onde tout public, da 5 anni, per 7 viaggiatorispettatori alla volta proposto in cinque repliche (ore 17, 17.45, 18.30, 19.15, 20) nel teatro roulotte in piazza Ventidio Basso. Alle 20.30, il teatro Ventidio Basso, ospiterà ‘Inferno’ di Roberto Castello, mentre al teatro dei Filarmonici, alle 22, sarà la volta di ‘Città sola’, produzione della compagnia Lacasadargilla. La prima giornata di App si chiuderà alla chiesa di San Pietro in Castello (ore 23.30) con Gemini blue in concerto, duo lombardo composto da Osasmuede Aigbe Oz (voce e chitarra) e Giacomo Sansoni Jack (batteria e percussioni), contaminato da sonorità etniche e tribali, influenze rock e grunge. Sabato il programma sarà il seguente: ‘Officina oceanografica sentimentale’ , alle 11, in piazza Ventidio Basso (repliche 15.30, 17, 18.30 e 20), Alessandro Sciarroni, alle 12, in pinacoteca, in ‘Dialogo terzo: in a landscape’, ‘Con la carabina’, al ridotto del teatro Ventidio Basso, alle 16, Asini Bardasci in ‘Con grande sprezzo del ridicolo’, al teatro dei Filarmonici, alle 17.30, ‘Alcune coreografie’ di Jacopo Jenna, alla chiesa di Sant’Andrea, alle 19.15, Jan Fabre con ‘Resurrexit Cassandra’, al Ventidio, alle 21, Daniela Pes in concerto, alla chiesa di San Pietro in Castello, alle 23. Info: 0736298770.

Lorenza Cappelli