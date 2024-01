Paura sulla Salaria: auto investe anziano, il ferito portato a Torrette

Castel di Lama, momenti di paura per un grave incidente stradale ieri intorno alle 18 nella frazione di Villa Sant’Antonio. Un uomo, di mezza età, è stato investito mentre attraversava la Salaria, all’altezza del ristorante pizzeria Enoné. L’auto investitrice, una Fiat Multipla, che procedeva in direzione Ascoli, alla guida della quale c’era un uomo, per cause che sono ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri intervenuti sul luogo, ha centrato l’anziano che è caduto a terra, rimanendo inerme. L’impatto è stato violento, l’uomo ha riportato diversi i traumi piuttosto estesi. Subito sono stati allertati i soccorsi, le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravi, ma è rimasto sempre vigile. Sul posto é giunta immediatamente un’ambulanza con il medico a bordo, i sanitari del 118 di Ascoli viste le condizioni critiche del paziente, hanno subito allertato l’elisoccorso. L’uomo è stato stabilizzato e caricato in ambulanza per essere trasferito nel campo sportivo di Colle Vaccaro, a Colli, autorizzato all’atterraggio notturno dell’eliambulanza, poi è stato trasferito a Torrette, le sue condizioni sono gravi. Sul luogo anche i carabinieri del Radiomobile di Ascoli che dovranno cercare di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Tanta paura per i presenti che hanno assistito all’incidente. Disagi si sono registrati sul traffico lungo tutta la Salaria.

Maria Grazia Lappa