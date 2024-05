Pavimentazione anti trauma alla palestra di calisthenics

Sarà montato un tappeto anti trauma alla base della palestrina che si trova nell’area verde sulla balconata sul mare a nord della foce del torrente Tesino a Grottammare. L’area fitness, sicuramente tra le più frequentate nel territorio di Grottammare, con il corso degli anni presenta il fondo completamente danneggiato, scavato alla base degli attrezzi sportivi. Da qui la necessità di procedere alla riparazione e soprattutto alla messa in sicurezza della palestrina, meglio nota come calisthenics, attraverso il montaggio di una pavimentazione anti trauma in pvc. L’amministrazione comunale ha individuato la ditta fornitrice, la Adriatica verde srl di San Benedetto che consegnerà il materiale a un costo di 3.660 euro iva inclusa. Nelle aree verdi di Grottammare ci sono altre due palestrine della stessa tipologia, una nella pineta Ricciotti, accanto alla stazione ferroviaria e l’altra nel parco di via Copernico vicino al campo sportivo fratelli Pirani. "Sono strutture sportive molto frequentate a Grottammare – afferma l’assessore Bruno Talamonti – oltre che a tenere in ordine quelle esistenti stiamo lavorando per realizzare un altro calisthenics nel parco 1° Maggio".