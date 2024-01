Pecchia si gode il primo posto:: "Progetto chiaro"

Il Parma di Pecchia si gode la leadership in vista della ripresa del campionato che vedrà i ducali sfidare proprio l’Ascoli nel match programmato per domenica 14 al Tardini con fischio d’avvio alle 16.15. "Un allenatore si può esprimere se ci sono tutte le componenti – ha sostenuto il tecnico gialloblù –. A Cremona presi una squadra in difficoltà che era nella bassa classifica. Nella stagione successiva arrivò la storica promozione in serie A dopo ventinove anni. Il mio lavoro lì era finito, ho preferito lasciare e trovare altre strade. C’era l’opportunità del Parma che mi era piaciuta moltissimo e abbiamo costruito un progetto molto chiaro con una filosofia ben definita. Vogliamo andare assieme nella categoria che più compete a questa piazza. Per ora è stato un ottimo cammino, ma bisogna tenere i piedi per terra. Bernabé mi auguro che continui a crescere e migliorare. Se è un predestinato lo vedremo, ha un grandissimo potenziale".