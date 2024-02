Peppe Troiani:: "La 3 giorni di cibo nata sui social"

"’Si mangia bene e si spende poco’ è un’iniziativa vincente che ci ha già procurato contatti con altri comuni d’Italia ed è merito dell’omonimo gruppo nato su Facebook che vede iscritte la maggior parte non di Ascoli, a testimonianza della sua valenza e della capacità di attrarre interesse e turismo". Parole di Peppe Troiani, noto imprenditore ascolano, braccio destro di Francesco Petrelli, ideatore del gruppo Facebook che per tre giorni da oggi a domenica è riuscito a mettere in scena l’iniziativa che prevede pasti al costo fisso di 25 euro (generalmente bevande escluse) in tantissimi ristoranti di Ascoli e dell’immediato hinterland che hanno aderito all’iniziativa. "E’ bene dare i meriti a chi spettano veramente. Il gruppo Facebook ideato da Petrelli ha fatto un gran lavoro ed io ho avuto il piacere di partecipare all’organizzazione contattando molti ristoranti. Qualcuno ha aderito subito, qualche altro ha titubato, ma poi si reso conto della valenza e ci ha ricontattati dando la propria disponibilità" aggiunge Troiani rivelando che "è in fase di definizione una App del gruppo che dovrebbe essere pronta per fine febbraio e sarà disponibile per tutti i device". All’evento che si svolge in questo fine settimana ha dato il suo contributo organizzativo anche la pro Loco di Ascoli. Il segreto, spiega, sta nel numero di iscritti e nelle loro recensioni genuine. "Persone vere, che danno giudizi con foto e scontrino fiscale testimoniando la loro esperienza nei ristoranti. Un format vincente che ha già attratto l’interesse di Google e Tripadvisor. I ristoratori hanno capito che questa iniziativa significa farsi conoscere a livello quantomeno nazionale. Anche rispondendo al loro entusiasmo accresciuto grazie alle tante prenotazioni che stanno ricevendo, stiamo già lavorando anche a due iniziative da mettere in campo a primavera e nella prossima estate" aggiunge Peppe Troiani. "La ristorazione fatta con professionalità e programmazione può essere un grande volano dell’economia e aiutare i giovani del nostro territorio dando loro opportunità di lavoro, ma anche l’input per sviluppare idee che riguardano l’accoglienza a tutto campo perché, giusto per fare un esempio, è inutile organizzare iniziative che portano ad Ascoli persone se poi i posti letti in strutture ricettive non sono sufficienti".

Peppe Ercoli