Perde il controllo dell’auto e centra quattro vetture. Paura nella notte: ragazza rifiuta trasporto in ospedale

Strike lungo la statale Adriatica a nord di Grottammare. Una giovane donna ha perso il controllo della propria Fiat Panda ed ha centrato quattro auto in sosta ai margini della carreggiata finendo per arrestarsi contro un albero. E’ accaduto pochi minuti prima dell’una nella zona del 43° Parallelo. I residenti sono stati svegliati dal gran frastuono ed hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorritori. Sul posto sono arrivati i sanitari della potes, i carabinieri ed i vigili del fuoco. La ragazza, nonostante la spettacolare carambola, per fortuna ha subito solo danni lievi tanto che ha rifiutato il trasporto al pronto soccorso. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti, mentre i militari dell’arma hanno eseguito i rilievi di legge. La conducente, nel rispetto di quanto previsto dal codice della strada, è stata sottoposta ad accertamenti.