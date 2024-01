Perde il controllo e va fuori strada. Anziano si ribalta in auto e rimane ferito

Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada, ferito il conducente. Il sinistro, autonomo, è avvenuto nel pomeriggio di ieri a Marina di Massignano ai confini con il territorio di Campofilone. L’automobilista C. A. di 65 anni, diretto verso sud, ha sbandato ed è finito dentro la cunetta per lo scarico delle acque piovane rimanendo con la vettura semi ribaltata su di un fianco. I passanti l’hanno soccorso e chiesto aiuto al 118 che ha inviato un equipaggio della Potes ed una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto. Il paziente è stato aiutato ad abbandonare l’abitacolo e poi stabilizzato a bordo dell’ambulanza che l’ha trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di San Benedetto. Per i rilievi di legge, ma soprattutto per regolare la viabilità, sono intervenuti i carabinieri della locale stazione. Inevitabile l’incolonnamento che si è formato lungo la Nazionale per consentire i soccorsi e la rimozione del veicolo.