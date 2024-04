Petardo esploso nella partita col Lecco. Scatta il Daspo di 15 mesi per due tifosi

Il questore di Ascoli Giuseppe Simonelli ha sanzionato con un daspo di 15 mesi ognuno due tifosi dell’Ascoli rei di aver lanciarono e fatto esplodere all’interno dello stadio Del Duca un petardo di grosse dimensioni. Il fatto è accaduto lo scorso in occasione della partita Ascoli-Lecco, valida per il campionato di Serie B; dal settore ’Curva Nord’ riservato alla tifoseria locale, un tifoso, girato di spalle dietro una balaustra, ha agevolato e favorito l’azione di un secondo tifoso il quale, convinto di non essere ripreso dall’impianto di video-sorveglianza, ha acceso un grosso petardo, tipo bomba carta, per poi gettarlo all’interno del parterre che delimita il bordo del campo di gioco. L’attività d’indagine, una volta terminata, ha portato all’identificazione di due soggetti per i quali, su proposta della locale Divisione Anticrimine, il questore ha emesso il provvedimento del divieto do accesso in impianti sportivi per una durata di mesi 15 ognuno. Entrambi dovranno inoltre rispondere penalmente del lancio del petardo; sono infatti stati segnalati alla Procura.

p. erc.