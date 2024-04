Petò protagonista domenica a ’Librarsi’ con ’Il piccolo principe’

Nel pomeriggio di domenica, a Grottammare, inizia la rassegna ’Librarsi’ a cura della Lido degli aranci, patrocinata dall’amministrazione Comunale. Si aprirà l’edizione primaverile con la grande comicità e professionalità dell’artista ascolano Pier Paolo Piccioni, in arte Petò, che proporrà un lavoro unico nel suo genere, la traduzione in dialetto ascolano dell’opera letteraria fra le più celebri del XX secolo e tra le più vendute della storia, ’Il piccolo principe’, (Le Petit Prince) di Antoine de Saint-Exupéry. Una lettura per ragazzi e per adulti di tutte le età, romanzo breve del 1943, con oltre 200 milioni di copie vendute è uno dei libri più venduti della storia e anche il testo più tradotto al mondo che vanta più di 500 traduzioni, tra cui appunto, si annovera quella in dialetto ascolano. Lo spettacolo si terrà nell’ospitale del paese alto alle 16.30. Le letture saranno di Luigia Rossi Brunori e Alessandra Di Lorenzo, l’intrattenimento di Marco Piccioni e i disegni di Fabrizio Del Monaco. Ingresso gratuito.