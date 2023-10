Photored sulla Valtesino, opposizione all’attacco

Il photored sulla Valtesino, installato dall’associazione di polizia locale Monti Azzurri, su richiesta del comune di Ripatransone, sta sollevando un polverone, tanto che nelle prossime ore arriverà anche una troupe della Rai per realizzare un servizio. Ampie praterie per la minoranza "Progetto Paese". I consiglieri hanno proposto una serie di interrogativi: se sono state chieste le autorizzazioni all’Ufficio tecnico del Comune, se è stato richiesto il nulla osta alla provincia, se c’è l’autorizzazione del Prefetto.

In tutti questi casi, affermano i consiglieri di Progetto Paese, con la sua portavoce Roberta Capocasa, la risposta e no. "Altra circostanza poco chiara si è verificata sulla SP Cuprense in Zona Petrella: dopo diverse segnalazioni di sanzioni per eccesso di velocità notificate a diversi cittadini ripani, ci siamo domandati se anche qui ci fossero le debite autorizzazioni e, vista la mancanza di segnaletica con il limite, se il tratto di strada rientrasse in un centro abitato – scrivono i consiglieri – Ebbene no, non c’è il limite di velocità di 50 kmh. Quindi le multe saranno valide?".