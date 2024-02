’Piante, fiori, vimini e bambù’. Tutto pronto per la fiera a Colli, appuntamento con la tradizione

Torna domenica 3 marzo la fiera di Colli del Tronto ’Piante, fiori, vimini e bambù’. Come da tradizione la fiera si tiene la prima domenica del mese di marzo. Quest’anno l’evento celebra la sua 37esima edizione. Dal lontano 1987 la fiera si svolge all’aperto, nello splendido centro storico, in piazza 25 aprile, dove si affaccia la chiesa di Santa Felicità. La piazza si colorerà di fiori di ogni tipo, trasformandosi in un vero e proprio giardino. Un appuntamento che gli appassionati di giardinaggio e di fiori non possono perdersi. ll paese si tramuta in un palcoscenico ricco di esposizioni, degustazioni, giochi, laboratori, intrattenimento e animazioni per i bambini. Esperti, curiosi, appassionati e famiglie vivranno appieno i colori e i profumi della primavera, attraverso un programma ricco di eventi e di appuntamenti primo fra tutti il seminario, che si terrà alle 11, dal titolo: ’Effetto Terra 3.A, Agricoltura, Alimentazione, Ambiente’. In discussione la sostenibilità, le eccellenze agroalimentari territoriali, che si preparano alle sfide del futuro, che vedrà l’intervento del professor Leonardo Seghetti. Per tutta la mattinata e il primo pomeriggio sarà attiva il servizio di bus navetta, che trasporterà i visitatori dalla parte bassa a Colli capoluogo ovviando il problema parcheggi. La fiera viene riproposta in ricordo dell’esposizione di Santa Felicita. La manifestazione è rinata per contribuire e riportare la natura al centro della cultura della Vallata, che dopo il processo di industrializzazione ha assunto un ruolo secondario. In un contesto di degrado urbano e dell’emergenza ambientale la cultura verde è un linguaggio universale che può cominciare anche dallo spazio ristretto di un terrazzo a cambiare le prospettive del futuro.

Maria Grazia Lappa