Piattoni, attesa finalmente finita. Dopo 15 anni lavori completati

Piattoni si rifà il look: finalmente si è conclusa la posa della pavimentazione del viale storico. Dopo 15 lunghi anni di attesa, il viale è stato completato. Uno dei luoghi simbolo, più belli di Castel di Lama, torna a splendere ed è stato restituito ai cittadini. Un’opera incompiuta che ha segnato la storia di Piattoni suscitando polemiche indignazione e più di qualche imbarazzo. Nell’attesa che l’opera fosse conclusa c’è stato il terremoto, i ragazzi sono cresciuti, alcuni abitanti sono deceduti, la domanda è: si possono aspettare più di 15 anni per vedere completati i lavori di un viale di pochi metri? A Castel di Lama sì. I lavori erano iniziati più di 15 anni fa, davanti alla chiesa di Santa Maria in Mignano ed erano proseguiti fino a metà strada, all’altezza del cippo dei caduti, dopodiché si erano bloccati e nessuna amministrazione ci aveva messo mano. Per anni il centro storico di Piattoni è stato abbandonato al suo destino. L’amministrazione targata Mauro Bochicchio ha deciso di completare l’opera di rifacimento del viale: innanzitutto ha messo mano all’impianto fognario e successivamente ha realizzato la pavimentazione con tozzetti di porfido e lastre di marmo. Per migliorare il centro sono stati finanziati 200 mila euro del Pnrr. "Mancano ancora – dichiara il vice sindaco Marco Mattoni, con delega ai lavori pubblici – alcuni particolari, ma il viale è stato completato. L’amministrazione ha messo in campo un importante restyling, che in molti da tempo invocavano, che darà nuova luce al centro storico della cittadina. Piattoni deve rinascere e il completamento del viale storico è un ottimo segnale di ripartenza".

Maria Grazia Lappa