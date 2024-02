Piazza Cristo Re, a breve l’undicesimo defibrillatore

Martedì, in piazza Cristo Re a Porto d’Ascoli, sarà inaugurato l’undicesimo defibrillatore nell’ambito del progetto "Rotary a cuore aperto" in collaborazione con il centro di formazione delle Misericordie d’Italia, il Rotary Club, l’Inner Wheel e il Rotaract di San Benedetto del Tronto.

L’iniziativa, che ha già portato alla posa di defibrillatori in punti strategici di San Benedetto, Grottammare e Monteprandone, mira a fornire un’importante risorsa per la salute pubblica. Il cuore di questa iniziativa è la sensibilità e l’impegno dei membri del Rotary Club, tra cui spiccano Angelo Camaioni e Vincenza Malaspina, che hanno contribuito in modo significativo alla realizzazione di questo progetto.

L’inaugurazione sarà un momento di condivisione e di riflessione sull’importanza della prevenzione cardiaca e dell’accesso rapido a strumenti salvavita. Sarà moderato da Francesca Galiffa e vedrà la partecipazione del presidente del Rotary Club San Benedetto del Tronto Nord, Dario Chiaretti e del governatore della Misericordia di Grottammare, Alessandro Speca.