Piazza Montebello, rebus mercato

Spostare il mercato settimanale in via Marsala e via Calatafimi: è questa una delle ipotesi prese in esame dall’amministrazione comunale per consentire i lavori di riqualificazione previsti per piazza Montebello, che salvo imprevisti dovrebbero partire il prossimo autunno. È quanto si apprende a seguito dell’ultima riunione di maggioranza, andata in scena il 21 marzo. Nell’occasione, la coalizione di governo cittadino ha fatto una panoramica sui cantieri attualmente in corso e quelli che stanno per partire in riviera, e tra le priorità è emersa quella di definire il trasloco temporaneo del mercato che va in scena ogni martedì e venerdì in centro, che ovviamente non potrà tenersi nelle aree interessate dal restyling. In totale, si tratta di trovare una nuova collocazione a 44 posteggi, e non sarà facile, visto che gli stand dovranno essere posizionati in aree attigue. Una delle idee prese in considerazione, in tal senso, prevede il trasferimento delle bancarelle in via Marsala e via Calatafimi. Per la prima strada non dovrebbero esserci troppi problemi, visto che questa, durante i giorni di mercato, non viene utilizzata dalle auto, dal momento che sfocia direttamente sull’area occupata. Un discorso diverso riguarda, invece, via Calatafimi, che rappresenta l’unica valvola di sfogo per i veicoli che viaggiano in direzione nord, a parte la strada statale. In verità, a colmare la lacuna ci sarebbe anche viale Colombo ma in questa zona, nel frattempo è iniziato anche il cantiere del Ballarin, e quindi il vertice comunale dovrà effettuare un’attenta valutazione della viabilità, se non vuole correre il rischio di congestionare eccessivamente il traffico a nord. Attualmente, il comune ha in mano solo un’idea progettuale del restyling di piazza Montebello, che deve ancora essere tradotta in un elaborato ufficiale. Questa prevede la ripavimentazione della piazza, il rifacimento di via Palermo e la pedonalizzazione di via Montebello. Tenendo presente il perimetro dell’intervento, l’opera verrà divisa in stralci.

L’idea, come annunciato alcune settimane fa dal sindaco Spazzafumo, è di partire a ottobre. Con la pedonalizzazione di via Montebello, inoltre, si perderanno i parcheggi quotidianamente usati dai residenti. Per recuperare spazio in favore degli abitanti locali, l’amministrazione comunale potrebbe trasformare il vicino parcheggio di piazza Garibaldi in un’area di sosta per soli residenti. Temi, questi, che entro breve verranno discussi direttamente con i cittadini di zona.

Giuseppe Di Marco