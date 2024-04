Piazza San Pio X, partono i lavori: cambia la viabilità

Tutto pronto per l’avvio dei lavori relativi alla realizzazione di piazza San Pio X, il comune dispone modifiche alla viabilità: è stata interdetta al transito, in particolare, una porzione dell’omonima via che cambierà tragitto per alloggiare le nuove opere. Comincia il cantiere per la sistemazione dell’area circostante la chiesa di San Pio X, nel quartiere Marina di Sotto, che, tra le altre strutture, prevede una piazza, una delle opere più attese dal quartiere e da tutta la città. Le operazioni, che in questa tornata saranno svolte dalla ditta Arcadia, partner privato del progetto e responsabile di una parte dei lavori che andranno a comporre l’assetto della futura piazza San Pio X, inizieranno lunedì 29 aprile e richiederanno, per un tempo di circa 18 mesi, la totale interdizione al traffico veicolare e pedonale del tratto di via San Pio X compreso tra la porzione immediatamente prospiciente l’omonima chiesa e l’incrocio con viale dello Sport. Il progetto vedrà la sistemazione dell’area circostante la chiesa di San Pio X con la creazione di una piazza di 5.400 metri quadrati nella zona antistante l’ingresso della chiesa. Oltre alla realizzazione della piazza, che sarà composta da una parte lastricata e un’area verde e rappresenterà la priorità nella lunga lista dei lavori che saranno svolti, l’intervento prevede una modifica della viabilità dell’area: via San Pio X non si svilupperà più in adiacenza al sagrato della chiesa ma correrà più ad ovest proprio per lasciare spazio alla piazza.