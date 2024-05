Picchietto d’oro, largo ai giovani. Che show sul palco di Monticelli

Giovani talenti di tutta Italia sul palco a Monticelli, per la seconda edizione del ‘Picchietto d’Oro’, il concorso canoro promosso dall’accademia ‘Music House’ di Ascoli, il cui atto finale è andato in scena nell’ambito della festa del quartiere. Dopo una fase eliminatoria con oltre cento concorrenti, tutti di età compresa tra i quattro e gli undici anni, provenienti da ogni parte d’Italia, sabato scorso si sono esibiti i sedici finalisti: cinque nella categoria ‘Baby’ e undici nella categoria ‘Junior’. Non sono mancate le emozioni, nel corso della serata curata con passione dal direttore artistico Andrea Luzi e dall’insegnante Caterina Tancredi. I giovanissimi cantanti hanno interpretato alcuni brani che hanno fatto la storia dello Zecchino d’Oro: a valutare le singole performance è stata la giuria composta dall’autrice Samantha Olivieri, la musicista Monica Silenzi e la cantante Victoria Viola.

Ad assistere allo show, nonostante la pioggia caduta in abbondanza nel pomeriggio e le temperature rigide, centinaia di spettatori. A vincere sono state Aurora Montemari per i ‘Baby’, con la canzone ‘Ali di carta’, e Nicoletta Merlonghi per i ‘Junior’ con ‘Superbabbo’. Menzioni speciali per Alice Catalucci e Aurora Giancaterino. Applausi a scena aperta, poi, anche per tutti gli altri finalisti: Mattia Andreucci, Aurora Falconi, Anna Ferlito, Francesco Ferri, Nicole Albanesi, Dylan Cestini, Veronica Ianiro, Ludovica Lupi, Diletta Oresti, Maria Porcella, Asia Saione e Viola Stella Vitagliani. La ‘Music House’, che ha organizzato per il secondo anno consecutivo il ‘Picchietto d’Oro’, è attiva sul territorio da oltre un ventennio e si occupa di didattica della musica, organizzazione di eventi e promozione della musica emergente offrendo, come in questo caso, a tanti giovani talenti la possibilità di esibirsi e farsi conoscere.

Matteo Porfiri