Piceno Cinema festival 2024, via agli eventi

Al via il percorso del Piceno Cinema Festival 2024, con un ricco prologo della terza edizione del festival che offre una serie di appuntamenti che rappresentano un ricco antipasto dell’evento centrale, organizzato dall’Associazione Gli O’Scenici di San Benedetto del Tronto, al via dal 21 ottobre in sette località del Piceno fino al 7 dicembre. Il calendario propone quattro incontri formativi con personaggi di altissimo spessore artistico. Si è già iniziato ieri, sabato 20 aprile, alle ore 12, al Liceo Rosetti di San Benedetto, dove il regista Giuseppe Piccioni ha incontrato gli studenti in un forum dal titolo "Giovani e Cinema, dalle sale alle piattaforme online".

Un incontro aperto, realizzato grazie alla dirigente scolastica Stefania Marini e coordinato da Silvia Marconi, che ha puntato il focus sul rapporto tra i millennials e la Settima arte alla luce dei nuovi canali di distribuzione cinematografica, dai siti web di settore ai contenuti televisivi on demand.

Il secondo appuntamento in programma sarà invece venerdì 3 maggio, al teatro San Filippo Neri di San Benedetto, alle ore 21, ingresso gratuito, con Stefano Reali: regista, scrittore, sceneggiatura e musicista, che presenterà il suo ultimo lavoro: Shakespeare Ænigma - La prima incarnazione di John Florio, un affascinante romanzo storico incentrato su quella che è stata definita la più grande truffa letteraria della storia. Il terzo evento è fissato per mercoledì 15 maggio, alle ore 10, al Liceo Licini-Orsini di Ascoli Piceno dove Gianfranco Angelucci, sceneggiatore, scrittore e regista, storico assistente di Federico Fellini, dialogherà con gli studenti sul tema "Ombre e luci: i misteri del Cinema tra Fellini e la sceneggiatura", un appuntamento all’insegna dell’esplorazione e del dialogo cinematografico, tra la dualità e i segreti nascosti dietro le opere felliniane e l’arte del cinema. Il quarto appuntamento è fissato per sabato 6 luglio e domenica 7: masterclass di recitazione con Michele Monetta, regista, attore e insegnante di mimo corporeo, maschera e commedia dell’arte, specializzato in pedagogia teatrale. docente all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico di Roma.

Stefania Mezzina