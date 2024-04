Pina Traini premiata in Campidoglio

C’è anche l’ascolana Pina Traini tra le donne speciali del 2023, premiate a Roma in Campidoglio. Lo scorso 6 marzo la giornalista ha ricevuto il riconoscimento dalle mani del sindaco Roberto Gualtieri, nell’ambito dell’iniziativa ‘RomaRose’ –non solo l’8 marzo, ispirata all’agenda Onu 2023. Il premio vuole rendere omaggio alle eccellenze femminili che si sono contraddistinte in tutti i settori della vita e della quotidianità. Pina Traini da tanti anni è un punto di riferimento della comunicazione del Vaticano, dove lavora con instancabile passione mettendo la propria professionalità al servizio di una delle sale stampa più importanti del mondo. La stessa passione che la Traini riversa anche in ambito culturale, soprattutto per la sua città di origine, dove è spesso protagonista nell’organizzazione di eventi e appuntamenti di grande prestigio, in qualità di presidente e fondatrice dell’associazione culturale ‘Il portico di Padre Brown’. Nel corso degli anni la sua attività ha contribuito ad accogliere ospiti d’eccezione, tra cui l’attore Enzo De Caro, il chitarrista dei Dire Straits Phil Palmer nell’ambito della serata dedicata a Lucio Battisti e presentata da Massimo Giletti, o la nipote di Federico Fellini, che ha presenziato sotto le cento torri agli incontri dedicati alla figura del geniale regista. Tra le premiate in Campidoglio figurano anche la virologa Ilaria Capua o la presidente della Corte Suprema di Cassazione Margherita Cassano. Pina Traini tre anni anni fa è stata anche insignita a Roma da papa Francesco della Gran Croce Pro Ecclesia et Pontifice.