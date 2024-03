Pippo Pollina il 14 aprile a Grottammare blues

Grottammare sarà unica tappa del centro Italia, nella tournée europea di Pippo Pollina, protagonista, con il suo venticinquesimo album ’Nell’Attimo’. Il poliedrico artista sarà ospite del galà "Grottammare blues" il 14 aprile alle ore 21 al teatro delle Energie. Le prevendite sono già in corso. Spazio, come tradizione, nel welcome iniziale, ai giovani talenti del territorio: Noemi Pazzaglia di San Benedetto, Elettrica Essenza di Grottammare, Maddalena Caputa di Ripatransone, Claudia e Giulia Ritrecina di Ascoli Piceno in scena grazie alla coach Paulina Pieprzka. Lo spettacolo, patrocinato dall’amministrazione comunale di Grottammare, sarà condotto da Martina Gasparrini e parte del ricavato sarà devoluto in favore dell’associazione Bianco Airone, realtà benefica attiva del territorio piceno. Presente all’evento Riccardo Casadei docente e medico bolognese, referente della Fondazione Policlinico Sant’Orsola. Info 3475406630. "Uno spettacolo dove impegno civile e cultura si abbracciano, dove esperienza e gemmazione giovanile coesistono", il commento del presidente Artistic Picenum Giuseppe Cameli.