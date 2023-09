Pirati e Rocca Tiepolo a Porto San Giorgio: MarCHESTORIE fa tappa in Riviera

Ricco di eventi è quello che si annuncia il programma di oggi nell’ambito dell’iniziativa regionale MarCHESTORIE per la valorizzazione ai fini turistici dei borghi delle Marche.

Nel bando regionale è rientrato anche Porto San Giorgio che presenta lo spettacolo teatrale titolato "Rocca Tiepolo.

Scrigno e fortezza

della storia sangiorgese"

alle ore 21,15 di questa sera a Rocca Tiepolo con ripetizione alla stessa ore di domani.

In scena per rendere vivo lo spettacolo ci saranno ben

25 attori della Compagnia della Marca per la direzione artistica di Roberto Rossetti.

Ma non finisce qui, ecco le altre iniziative in programma.

Le altre iniziative:

dalle ore 18 alle ore 24

nella sala Castellani Mostra Tessere, trame colorate che uniscono donne, di Angelita Angelini e Stefania Cappuccini. E ancora, nella Biblioteca civica sezione ragazzi sono organizzate iniziative per bambini dai 4 ai 10 anni con ingresso libero, ma per i quali è obbligatoria la prenotazione, e che faranno di sicuro la gioia dei più piccoli letture e laboratori “I pirati; museo cantieri della Civiltà aperto per visite dalle ore 19 alle 23. Incursioni e rapimenti: pirati e navi corsare nella costa marchigiana, a cura del dottor Giacomo Recchioni, conferenza sulla tematica “La pirateria nell’Adriatico antico”.

Dalle ore 19,15 poi ci saranno degustazioni tipiche

a cura dei locali di Corso Castel San Giorgio, intermezzo

musicale a cura del duo acusticoRunark con la cantautrice Giulietta Natalucci al pianoforte, lira e voce, Anna Antonelli al violino.

s.s.