Pirlo avvisa il Picchio:: "Guai a fermarci, ci serve continuità"

Pirlo avvisa l’Ascoli. Nel prossimo match in programma al Ferraris (lunedì prossimo alle 20.30), la Sampdoria cercherà di dare continuità ai risultati provando a conquistare un’altra vittoria che consentirebbe di allontanarsi ulteriormente dalla zona di classifica che scotta. Nell’ultimo match giocato i blucerchiati hanno battuto in trasferta la Feralpisalò per 3-1. "La vittoria è stata fondamentale – commenta il tecnico –. La gara è sempre stata in dominio, peccato averli rimessi in gioco dopo il 2-0 però poi siamo stati bravi a stare in partita e nel volerla chiudere. Meritavamo di vincere fin dall’inizio e faccio i complimenti a tutti. Anche a chi è entrato e chi non giocava da tempo. La squadra era motivata e tutti sono entrati in campo con l’atteggiamento giusto. Questo modulo è quello che ci fornisce più certezze. La testa ora deve essere già proiettata contro l’Ascoli. Non dobbiamo fermarci a questa vittoria ma dare continuità".