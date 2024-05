"Più collaborazione anche con San Benedetto per ampliare l’offerta"

"Bisogna dare la priorità ai locali ascolani, soprattutto negli eventi particolari" commenta Bruno Nardi, de ‘La nicchia’. "Il suolo pubblico gratis – aggiunge – è una cosa già importante ma ci sono situazioni in cui si organizzano eventi e si chiamano aziende esterne, mettendo il centro storico in una posizione di svantaggio. Bisogna considerare che il centro è fatto solo di locali e ristoranti, se quando ci sono tanti turisti si chiede ad aziende di fuori di occuparsi della ristorazione si penalizza chi vive qui. Mi riferisco ad esempio al weekend dei bersaglieri, dove ci si aspettava un’invasione. Non direi che è stato un flop, ma per tanti colleghi è stato un weekend normale. Questo perché si sono organizzati con chi serviva il pranzo dentro allo Squarcia".

Nardi, c’è altro?

"Servirebbe collaborazione tra ristoranti e locali, magari un’associazione che unisca tutti per poter facilitare le attività in comune, dividendo i ruoli e favorendo così un po’ tutti". Tra le voci degli intervistati, di coloro che sono dietro al bancone, in cucina, o in sala ad accogliere i clienti, abbiamo raccolto quella di un barman, Daniele De Angelis.

De Angelis, cosa chiederebbe al futuro sindaco per migliorare il settore in città?

"Secondo me, si potrebbe favorire un turismo non solo fatto di famiglie. E poi, cercare di migliorare le collaborazioni, anche con San Benedetto, che a livello turistico è avanti a noi. Bisogna ampliare il bacino di utenza pensandoci non più come città ma come provincia ampia, focalizzandosi sui punti di forza di ogni area. Se l’amministrazione e gli imprenditori lavorano in modo coerente, stanno meglio tutti, con standard alti. Poi, per gli eventi di grande portata, si possono usare lo Squarcia o lo stadio, lasciando le piazze visitabili".

