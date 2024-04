Playoff da dimenticare. Sutor e Porto subito ko

Non sono iniziati bene i play off per la Sutor ed il Porto Sant’Elpidio Basket, visto che entrambe le compagini fermane sono state sconfitte in gara 1 in trasferta. L’impegno più proibitivo era quello della Sutor Montegranaro in casa della prima del torneo la Svethia Recanati, con i leopardiani che hanno agevolmente superato l’ostacolo calzaturiero vincendo per 78-51. L’equilibrio è durato solamente per metà partita, con i gialloblù che nella prima frazione di gioco rimanevano incollati agli avversari, grazie al trio Nessi-Gasparini e Contini, con il parziale che finiva sul 31-24 per Recanati. I padroni di casa portavano ben presto il loro vantaggio in doppia cifra, al riposo lungo il tabellone segnava 48-37. Al rientro dagli spogliatoi gli uomini di coach Luca Di Chiara allungavano ulteriormente arrivando al +15, con la partita saldamente in mano grazie all’esperienza di uomini come Andreani e Pozzetti. Gli ultimi 10’ vedevano ampliarsi ulteriormente il distacco fino al +27 finale, che fa molto male agli uomini di coach Piero Coen, che mercoledì 24 aprile in gara 2 alle ore 21;00 alla Bombonera sono chiamati ad un pronto riscatto, per portare la serie alla bella. Rammarico più grande, invece, in casa del Porto Sant’Elpidio Basket, che ha sfiorato il blitz esterno in quel di San Marino, uscendo dal parquet con il pieno onore delle armi. Dopo aver chiudo in perfetta parità sul 16-16 i primi 10’, gli uomini di coach Massimiliano Domizioli con il solito Boffini subito sugli scudi, riuscivano ad andare al riposo lungo avanti sul 38-35. Alla ripresa delle ostilità i padroni di casa prendevano il comando delle operazioni e chiudevano avanti sul 53-49 il terzo periodo di gioco. I biancoazzurri cercavano di poter riprendere il match, ma il Titano San Marino riusciva a conquistare la vittoria sul 72-66. Gara 2 è in programma mercoledì 24 aprile alle ore 21 a Porto Sant’Elpidio.

La Sambenedettese Basket incassa la nona sconfitta consecutiva sul campo dell’Olimpia Mosciano ed è ufficialmente allo spareggio playout. Partita difficile per i rossoblù che si giocavano le residue speranze di salvezza diretta contro una formazione che invece era ancora in lizza per la quinta posizione.

Dopo un buon primo di energia purtroppo nel terzo periodo di gioco si spegneva la luce in attacco con la Sambenedettese Basket che sprofondava a meno 14, tentando una inutile reazione nel finale. I risultati degli altri campi hanno decretato che lo spareggio salvezza sarà contro l’Unibasket Lanciano, la giovane formazione frentana arriva da due successi consecutivi ed appare per questo favorita nonostante la peggiore posizione di classifica. Gara 1 e Gara 3 saranno disputate in casa per i rossoblù, Gara 2 sarà invece di scena a Lanciano. Il calendario ufficiale della serie sarà comunicato successivamente.