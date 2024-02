Polini: "A disposizione per il tris"

Tempo di elezioni anche a Castignano, dove il sindaco Fabio Polini andrà a caccia del terzo mandato consecutivo. Il primo cittadino, di fatto, non ha ancora ufficializzato la sua candidatura, ma ha fatto capire di voler proseguire il lavoro avviato dieci anni fa. "La mia persona resta a disposizione del gruppo di maggioranza – spiega Polini –. In questi giorni si sta discutendo della nuova lista. L’intento è di proseguire per poter portare a termine tutti quei progetti che sono in essere e per i quali l’attuale amministrazione ha lavorato con tanto impegno. Inoltre, ci sono delle idee importanti per la comunità che vorremmo mettere in campo. A cominciare, ad esempio, dalla conclusione della ristrutturazione del teatro comunale, passando per la realizzazione del nuovo plesso scolastico e del nuovo chiosco al giardino".