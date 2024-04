Porto San Giorgio, il Comune assume

Il centro per l’impiego di Fermo, su richiesta del Comune di Porto San Giorgio, ha pubblicato un avviso pubblico per l’avviamento a selezione, L.68/99 art.1, co.1, riservato a disabili iscritti nelle liste del collocamento mirato prima del 01/03/24, disoccupati o con un reddito al di sotto degli 8.500 euro annui), per l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno (36 ore) di un operatore

amministrativo (Tabella G del CCNL 16/11/22 Comparto funzioni locali), da ricondursi al Primo 1° ’Digit’ della Classificazione Professioni Istat 2011 Codice 4. Nella graduatoria sarà data priorità agli iscritti L. 68/99 del CPI di Fermo quale CPI che evade la richiesta. Gli iscritti L. 68/99 degli altri Centri per l’Impiego regionali saranno collocati nella graduatoria in subordine rispetto agli iscritti L. 68/99 del Centro per l’Impiego di Fermo. Le mansioni richieste: attività amministrative generali prevalentemente esecutive, operante in procedure semplici di supporto e ausiliari. Inserimento dati fascicolazione e archiviazione pratiche. Consegna documenti c/o altri enti uffici (es. Prefettura, Tribunale, Provincia, uffici postali), consegne documentali varie presso altri uffici decentrati del Comune con utilizzo automobile di servizio. La domanda di partecipazione può essere presentata al Centro per l’Impiego di iscrizione del candidato, entro la scadenza del 19 aprile 2024 in una delle seguenti modalità: tramite mail ordinaria all’indirizzo del Centro per l’Impiego di iscrizione del candidato sempre entro e non oltre la data di scadenza, tramite Pec all’indirizzo del Centro per l’Impiego di iscrizione del candidato, allo sportello del Centro per l’Impiego di iscrizione del candidato, previo appuntamento, tramite il Servizio di Poste Italiane S.p.A., con raccomandata A.R., indirizzata al Centro per l’Impiego presso cui il candidato è iscritto. Per ulteriori informazioni: https://www.regione.marche.it/RicercaBandi/id_32790/8120