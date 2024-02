Post terremoto, fondi per Montalto. Diciotto milioni al piccolo Comune

Oltre 18 milioni di euro che verranno investiti in opere e progetti di sviluppo per rilanciare il territorio a otto anni dal terremoto. Il Comune di Montalto beneficia dei finanziamenti erogati dalla struttura commissariale, che consentiranno di realizzare numerosi interventi. Su tutti quelli relativi alla scuola e al Comune, nell’ambito della rigenerazione urbana. A presentare le varie novità, ieri, al palazzo Paradisi, sono stati il sindaco Daniel Matricardi e il commissario alla ricostruzione Guido Castelli.

"Montalto ha saputo cogliere appieno le opportunità della ricostruzione, dei fondi del piano nazionale complementare e del Cis Sisma - ha spiegato Castelli -. Non posso che elogiare l’operato di un Comune che si appresta a realizzare importanti opere che andranno a beneficio di tutto il territorio. Si tratta di un bell’esempio, che dimostra come il destino delle aree interne non sia segnato".

"Dal nostro punto di vista, stiamo cercando di convogliare al meglio anche i fondi Pnrr insieme a quelli del sisma per un piano di rigenerazione ampio e fattivo per il nostro Comune", ha proseguito il sindaco Matricardi.

I finanziamenti della struttura commissariale riguardano sette interventi di ricostruzione nel territorio comunale, tra centro storico e frazioni, oltre alla riqualificazione dei tre cimiteri. Per questi lavori sono partite le progettazioni, in fase di approvazione per i successivi affidamenti dei lavori.

Cruciali, inoltre, i fondi sisma per la riqualificazione della scuola, con i lavori già in corso, e quella del Comune, per cui sta partendo la gara per poter affidare i lavori.

E ancora fondi sisma per il progetto "Abitare tra le nuvole". La somma è destinata al recupero dell’ex episcopio, un imponente complesso edilizio situato nella zona più elevata del centro storico. Obiettivo principale dell’intervento è quello di dare una forte spinta al ripopolamento del centro storico del borgo, grazie a un piano di riqualificazione che prevede di dedicare parte dell’immobile ad appartamenti per giovani coppie che vorranno vivere a Montalto. Nel complesso, il progetto prevede di recuperare l’intero stabile per realizzare un sistema integrato di edilizia residenziale sociale e spazi comuni a disposizione della cittadinanza.

Matteo Porfiri