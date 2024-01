Potature, undici auto rimosse

Undici autovetture sono state rimosse nella mattina di ieri all’inizio del lungomare di San Benedetto per consentire agli operai la potatura delle palme e degli oleandri. L’intervento era stato programmato per tempo e i cartelli di divieto di sosta con rimozione forzata, erano stati posti lungo il tratto di strada interessata, già da alcuni giorni. Nonostante tutto ieri mattina, quando uomini e mezzi sono arrivati all’inizio di viale Trieste, hanno trovato diverse macchine negli stalli di sosta che impedivano di piazzare il camion con cestello e non consentivano agli operai di lavorare con sicurezza, senza correre il rischio di danneggiare le vetture lasciate distrattamente dai proprietari nella zona interessata. La polizia municipale è intervenuta, ha cercato di rintracciare le persone che abitano o che erano a lavoro nella zona, poi ha chiamato la ditta che ha in appalto il servizio di rimozione ed ha fatto portare via ben 11 veicoli.